Долар котиться вниз

Сьогодні на міжбанку зберігся низхідний тренд щодо американської валюти. Торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,8600/8,0100, на 11.00 звузився спред до 7,8700/7,9950, і на 12.00 ціни встановилися на позначках 7,8700/7,9250. На момент закриття цінові рівні знизилися до 7,8600/7,8850.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 14.30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,8500.

Рублевий ринок відкрився котируваннями на рівні 0,2370/0,2440, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2370/0,2430, а на 12.00 знизилися 0,2360/0,2410. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2365/0,2400. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 32,8700 (-0,4900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2920/1,3100. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1105/10,3095, на 11.00 ціни піднялися до 10,1690/10,3365 і на 12.00 досягли рівня 10,1950/10,2720. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до 10,1700/10,2085.