Нацбанк призначив свого куратора банкові Фірташа

У банк «Надра» призначено куратора Національного банку України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, оприлюдненому в середу.

“Основна функція куратора НБУ – не втручаючись в оперативну діяльність фінансової установи, організувати тіснішу взаємодію регулятора і банку з питань здійснення боротьби з наслідками фінансової кризи і використання банком «Надра» ресурсів рефінансування», – зазначається у повідомленні.

У прес-службі банку уточнили, що куратором призначено начальника управління Національного банку України Андрія ШВЕЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, А.ШВЕЦЬ входив до складу дирекції тимчасової адміністрації «Промінвестбанку».

У банку «Надра» нагадали, що методична база про введення інституту куратора була розроблена Національним банком України ще в 2007 році. «Керівництво НБУ вважає, що таке нововведення зробить більш ефективною співпрацю банку і регулятора», – йдеться в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" розпочав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2008 року становили 26,186 млрд. грн., зобов`язання – 24,052 млрд. грн., власний капітал – 2,134 млрд. грн.

Статутний капітал банку на 1 жовтня 2008 р. становив 321,763 млн. грн., чистий прибуток – 321,763 млн. грн.

За даними банку, на 1 жовтня 2008 року його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь – 30,7406%.

За інформацією міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, станом на 31 березня 2007 р. Вадим П’ЯТОВ, Сергій ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР і Ігор ГІЛЕНКО були бенефіціарними власниками банку в сукупності 86,6% акцій (включаючи 31,4% акцій, що належать президенту банку І.ГІЛЕНКУ). Іноземні портфельні інвестори сукупно володіють пакетом акцій банку в розмірі 7,8%, включаючи 6,7% у власності East Capital.

*** У листопаді 2008 року компанія "Group DF" Д.ФІРТАША заявила, що підписала угоду про придбання контрольного пакету акцій банку "Надра".