РосУкрЕнерго заявляє, що його "кинути" не вийде

Трейдер “РосУкрЕнерго” (RUE) заявляє, що в українських підземних сховищах газу є його газ.

"Інформація про відсутність в українських підземних сховищах газу природного газу, що належить компанії RosUkrEnergo AG, абсолютно не відповідає дійсності. Наявність природного газу в ПГС України підтверджується як відповідним листом НАК "Нафтогаз України", так і іншими двосторонніми документами", - заявив РІА «Новости» прес-секретар RUE Андрій КНУТОВ.

Він відзначив, що у "Нафтогазу України" немає прав власності "на будь-які з обсягів газу, що належать швейцарській компанії". Рішень про продаж газу, що є власністю компанії “РосУкрЕнерго”, на користь НАК "Нафтогаз України" не приймалося і документів не підписувалося, наголосив А.КНУТОВ.

"Українській компанії необхідно припинити використовувати становище власника газотранспортної системи і ПГС України у незаконних і корисливих цілях", - заявив А.КНУТОВ.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні, 21 січня, на прес-конференції заявив, що в українських підземних сховищах немає газу, що належить компанії “РосУкрЕнерго” (Швейцарія).