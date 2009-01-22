Шандра: саркофаг над 4-м реактором ЧАЕС почнуть будувати влітку

Влітку 2009 року будуть завершені проектувальні роботи, та розпочнеться будівництво саркофагу над четвертим реактором Чорнобильської АЕС.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сказав міністр МНС Володимир ШАНДРА. Він повідомив, що вже завершена стабілізація конструкцій ЧАЕС, що забезпечує їхню надійність. “На об’єкті виконується дуже великий обсяг робіт, їхнє фінансування буде повністю забезпечене. А все будівництво ведеться під контролем міжнародних організацій”, - наголосив він.