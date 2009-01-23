Два відділення Ощадбанку за день пограбували у Запоріжжі

У Запоріжжі пограбували відділення «Ощадбанку» - друге за день.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, злочин було скоєно вчора близько 17.00 у Ленінському районі міста.

«Об`єктом нападу стало відділення №163, розташоване на першому поверсі багатоповерхового будинку на перетині вулиць Бородінська і Ладозька. Двоє чоловіків увійшли до приміщення банку, один відволік одну з трьох співробітниць відділення, другий перестрибнув через перегородку до двох інших і, погрожуючи розправою, забрав гроші», - повідомили в міліції.

Яка сума була викрадена, досі не встановлено: за словами однієї із співробітниць банку, кажуть правоохоронці, зникло 17 тис. грн., за словами іншої – лише близько 800 грн.

Невідомо також, чи були злочинці озброєні.

Одна із співробітниць банку стверджує, що її вдарили чимось схожим на пістолет, дві інші говорять, що зброї не бачили.

Так само, як і відділення «Ощадбанку» в Шевченківському районі Запоріжжя, що його було піддано сьогодні нападу, дане відділення не було обладнане ні сигналізацією, ні відеокамерою. Не було в приміщенні банку й охоронця. А «тривожна кнопка», яку одна із співробітниць натискала, за словами правоохоронців, судячи з усього, спрацювала далеко не з першого разу.

Зараз у приміщенні «Ощадбанку» працюють експерти, знімають відбитки, які допоможуть вийти на слід зловмисників, що були у момент нападу на банк без рукавичок.

Ведеться розшук злочинців.

Як повідомляв УНІАН, вчора, близько 11.30, в Запоріжжі було скоєно пограбування відділення "Ощадбанку". "Зловмисник, особа якого поки що не встановлена, зайшов у відділення банку, розташоване в Шевченківському районі Запоріжжя, і якийсь час провів у ньому, вдаючи, що заповнює щось на кшталт лотерейного квитка. Відтак, очевидно, побачивши, що співробітники банку відвернулися, перестрибнув через перегородку, що відокремлювала зону для відвідувачів від робочих місць банківських службовців, схопив гроші, які там лежали, і втік", - розповіли в міліції.

За даними правоохоронців, відділення, в якому побував злочинець, не було обладнане ні сигналізацією, ані відеокамерою, у зв`язку з чим повідомлення про те, що сталося надійшло в міліцію із значним запізненням, що позбавило її можливості затримати або встановити особу злочинця "за гарячими слідами".