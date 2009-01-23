Експерт радить, як Україні злізти з «газової голки»

Плани уряду виділити зі стабілізаційного фонду півмільярда гривень на збільшення видобутку газу на Чорноморському шельфі можуть стати початком цілковитого задоволення потреб держави в цьому паливі. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» заявив президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.

Підготовка до початку промислового видобутку газу на Чорноморському шельфі забере не менш як рік-півтора, зазначив Володимир Лановий. Він вважає інвестиції у цей проект досить ризикованими, але виправданими з огляду на перспективи позбутися залежності від газового імпорту: «Потенційні запаси дуже великі і достатні для забезпечення всіх внутрішніх потреб і навіть, можливо, й експорту. Внутрішній газ має бути дорожчим, щоби прийшли інвестиції і були прибутки по цих інвестиціях».

За умов ощадливого видобутку, Україні вистачить власного газу на 20-30 років, впевнений Лановий. Він порадив не відмовлятися від газового експорту, а лише скоротити його до мінімуму. Економіст позитивно оцінив активність нинішнього уряду щодо запровадження програм енергозбереження, заміни газу вугіллям і мазутом та використання відновлювальних джерел енергії. Наступним кроком, на його думку, має стати реорганізація державних монополій в галузі енергетики.