Європа атакує Газпром

Контрагенти російського концерну готуються пред`явити йому багатомільйонні позови.

«Булгаргаз» добиватиметься компенсації у формі додаткових об`ємів газу за зниженою ціною», – заявив болгарський прем`єр Станішев. За його даними, збитки від недопостачань газу досяг 170 млн. левів, або 86 млн. євро. При цьому болгарський прем`єр додав, що його країна об`єднає зусилля з іншими державами, які можуть вимагати компенсації. Нагадаємо, що 14 січня грецька газова компанія DEPA оголосила про те, що збирається подати до суду на «Газпром» за недопостачання газу. «За контрактом з «Газпромом» російська фірма виплачує компенсацію у випадку, якщо вона не може поставити кількість газу, заплановану згідно з контрактом, – заявив в інтерв`ю газеті Kathimerini глава компанії Макіс Папагеоргіу. – DEPA почне судові дії після відновлення поставок, а сума компенсації може скласти 1 мільярд євро».

Независимая газета