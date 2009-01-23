У бюджеті-2009 забули прописати фінансування Державтоадміністрації

У державному бюджеті-2009 забули прописати рядок про фінансування Державної адміністрації автомобільного транспорту, на яку покладені функції ліквідованого "Укравтотрансу", повідомляє тижневик «Коментарі». Внаслідок цього 30 чиновникам просто немає чим платити зарплату.

Фінансувати Державтоадміністрацію спочатку планували зі спецфонду, основні надходження до якого мали скласти збори за оформлення й видачу дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень, обслуговування міжобласних і міжнародних пасажирських маршрутів. Однак відповідні зміни до Закону України «Про автотранспорт» затвердити не встигли.

Як пишуть «Коментарі», поки що Міністерству транспорту та зв’язку України вдалося домовитися з Мінфіном про фінансування Державтоадміністрації в першому кварталі, причому приблизно на 75-80% від обсягу першого кварталу 2008 року.

Щоб вийти із ситуації, доведеться або вносити зміни в держбюджет-2009, або намагатися й далі створювати спецфонд. В останньому випадку доведеться приймати зміни й у Закон «Про автотранспорт», і в держбюджет, а потім постановою Кабміну затверджувати положення про спецфонд. Зробити це до 1 квітня практично нереально.

В умовах 2008 року сума надходжень у спецфонд могла скласти близько 100 млн. грн. Скільки може бути цього року, поки прогнозувати складно - в грудні міжнародні вантажні перевезення скоротилися наполовину, і на початку року падіння триває.

Крім того, повідомляє тижневик, виявилося, що при створенні Державтоадміністрації її визначили правонаступником Головавтотрансінспекції, але чомусь забули вказати це у відношенні "Укравтотрансу". Через це формально втратили чинність всі договори й дозволи на право обслуговування маршрутів, підписані й видані "Укравтотрансом". А йдеться про договори на більш як три тисячі внутрішніх й 500 міжнародних маршрутів. Така ж ситуація й з договірними зобов`язаннями, прийнятими «Укравтотрансом» на засіданнях змішаних міжурядових комісій з питань міжнародних автоперевезень.

Довідка УНІАН. постановою №681 від 23 липня 2008 р. Кабінет Міністрів України прийняв рішення перетворити Державний департамент автомобільного транспорту («Укравтотранс») при Міністерстві транспорту і зв`язку на Державну адміністрацію автомобільного транспорту. При цьому Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекцію) вирішено приєднати до створеної Державної адміністрації автомобільного транспорту і ухвалити, що Державтотрансадміністрація є правонаступником Головавтотрансінспекції.

Постановою уряду №771 від 3 вересня 2008 року затверджено Положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту.

Кабінет міністрів України 10 вересня призначив Леоніда СЕРГІЄНКА заступником міністра транспорту і зв`язку — головою Державної адміністрації автомобільного транспорту.