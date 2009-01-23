У ГПУ не виключають, що в авто під Києвом знайшли обгоріле тіло судді ВГС

У Генеральній прокуратурі України не виключають, що обгоріле тіло людини, знайдене під Києвом в автомобілі, власником якого є один із суддів Вищого господарського суду України, належить саме цьому судді.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення сьогодні на брифінгу у Києві зробив заступник генерального прокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ.

«За фактом загибелі цього судді порушено кримінальну справу, розгляд її проводить Головне слідче управління МВС», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Дарницьке районне управління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом вбивства людини, обгоріле тіло якої було знайдено напередодні поблизу смт Підліски в автомобілі, який належить одному із суддів Вищого господарського суду України.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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