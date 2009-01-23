Міллер посміявся над ідеєю ще раз підписати газові контракти з Україною

Висловлювання про можливість перепідписання російсько-українського контракту з постачання газу несерйозні і безпідставні.

Про це заявив сьогодні журналістам у Ташкенті голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

"Подібні пропозиції можуть з`явитися лише в якійсь гумористичній українській газеті", - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

23 січня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК виступив за внесення змін до підписаних контрактів між НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром” (Росія).

На 23 січня було заплановано закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому планувалося розглянути питання газової кризи.

У четвер, 22 січня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не бачить доцільності в тому, щоб проводити 23 січня засідання РНБО для розгляду газового питання.

Вона також зазначила, що РНБО не може відмінити газові домовленості України і Росії. «Категорично ні. Раду національної безпеки і оборони потрібно було проводити тоді, коли криза була, а краще її не створювати тим, хто проводить Раду нацбезпеки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.