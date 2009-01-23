Вбивство у Дніпропетровську: у підполковника випустили 14 куль

Слідство висунуло кілька версій причин вбивства підполковника міліції Олега Мамая у Дніпропетровську вчора ввечері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник начальника міського управління МВС Володимир СЕДЛЕЦЬКИЙ.

За його словами, серед версій – замовне вбивство та розбій. Водночас В.СЕДЛЕЦЬКИЙ не виключив, що вбивця переплутав об’єкт замовлення.

Заступник начальника УМВС зазначив, що застрелений міліціонер не був пограбований. Документи також були при ньому.

В.СЕДЛЕЦЬКИЙ охарактеризував О.Мамая як порядну людину і принципового працівника, який «не був замішаний у бізнесових схемах».

Він уточнив, що О.Мамай був убитий з мисливської рушниці з відстані 10-12 метрів. На тілі виявлено 14 вхідних отворів від куль та 1 вихідний отвір.

За фактом умисного вбивства підполковника міліції О.Мамая слідче управління УМВС в Дніпропетровській області порушило кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня близько 21.25 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровська було знайдено застреленим підполковника міліції, заступника начальника Бабушкінського райвідділу міліції міста О.Мамая.