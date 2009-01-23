Реформи на залізниці під час кризи недоцільні – експерт

Реформування залізничної галузі за умов кризи, що сьогодні активно обговорюється, може завдати збитків «Укрзалізниці» й призвести до соціальної напруги.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив вчений секретар Східного наукового центру Транспортної академії (Дніпропетровськ) Ігор ЖУКОВИЦЬКИЙ, коментуючи заяву лідера депутатській фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Ігоря ШАРОВА щодо дій Мінтрансзв’язку з реформування залізничного транспорту.

Як зазначив І.ЖУКОВИЦЬКИЙ, в Академії вважають, що реструктуризація залізничного транспорту за умов кризи «призведе до заниженої оцінки основних фондів, прав користування землею і статутного капіталу, що, своєю чергою, потягне істотне зниження величини амортизаційних відрахувань як основного джерела інвестицій в розвиток галузі».

На думку експерта, відчуження окремого майна призведе до неминучого скорочення працівників залізничного транспорту, що за умов фінансової кризи спричинить тільки додаткову соціальну напругу. На думку провідних вчених, реформування залізничного транспорту з метою підвищення прибутковості галузі в умовах кризи, призведе до скорочення обсягів вантажних перевезень, що негативно позначиться на багатьох галузях промисловості та сільського господарства. Крім того, зменшаться можливості субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних. «А це значить істотне зростання цін на квитки. В умовах, коли майже 50% пасажирських перевезень в Україні здійснюється залізничним транспортом, це призведе до зростання незадоволення діями влади в суспільстві», - зазначив І.ЖУКОВИЦЬКИЙ.

Нагадаємо, що 21 січня цього року лідер депутатської фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Ігор ШАРОВ підписав звернення на адресу першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА. Зокрема, він звернув увагу на ситуацію в “Укрзалізниці” та Мінтрансзв’язку. У зверненні зазначається, що Мінтрансзв’язку ініціював програму реформування залізничного транспорту, що передбачає створення єдиного державного підприємства на 400 тисяч робітників, що не відповідає сучасним вимогам розвитку транспорту і директивам ЄС щодо розвитку залізниць в європейській співдружності. І.ШАРОВ зазначає, що всі перелічені вище дії Мінтрансзв’язку, спрямовані на зміну вертикально інтегрованої системи управління залізничним транспортом, негативно позначаються на керованості галузі й економічному стані залізниць та надалі можуть створити соціальну напругу в колективах залізничників.