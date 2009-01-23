Перед закриттям міжбанку долар різко пішов угору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися такими котируваннями – 7,8300/7,9450, до 11:00 ціни зросли до 7,9500/8,0350. До закриття цінові рівні досягли позначки 8,1200/8,1600 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:50 Нацбанк вийшов на ринок із продажем доларів на аукціоні з ціною відсікання 7,7500.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2355/0,2415, до 11:00 ціни піднялися до 0,2380/0,2440, а до 12:00 встановилися на рівні 0,2415/0,2455. До закриття торгів ціни концентрувалися в діапазоні 0,2415/0,2450. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,0875 (+0,4625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2765/1,3025. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0320/10,1855, до 11:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору – 10,2105/10,3255. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривні досягли рівня 10,3850/10,4665.