В «Артеку» вперше за всю історію табору скасували зимові зміни

Партія регіонів вимагає від Кабінету міністрів відновити нормальне фінансування Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як йдеться в заяві Партії регіонів, переданому агентству УНІАН, “сьогодні ми з глибоким болем і тривогою говоримо про те, що 2009 рік може стати останнім для знаменитої дитячої здравниці.

Вперше за всю історію «Артеку» тут скасовано зимові зміни, працівники не одержують зарплату, а в держбюджеті не закладено фінансування дитячого табору. Директор «Артеку» вимушений був оголосити голодування”.

“Керівництво міжнародного табору переконане - «Артек» банкрутять спеціально, намагаючись захопити дорогу землю”, йдеться в заяві.

Партія регіонів також вимагає від Генеральної прокуратури негайно розібратися зі спробами штучного банкрутства табору й припинити їх силою закону.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня генеральний директор Міжнародного дитячого центру “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ заявив про постійні спроби захоплення земель міжнародного дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

«Одним із найбільш критичних питань, пов`язаних із “Артеком”, є земля. Всі, й особливо можновладці, знають, що таке кримська земля, яка, насправді є золотою. Й ніяка криза не вплине на її вартість”, - зазначив Б.НОВОЖИЛОВ.

Він повідомив, що, за ринковою оцінкою, вартість 208 га землі, на яких розташований “Артек”, становить близько 1 млрд. доларів.

«Враховуючи те, що в Криму продана майже вся берегова зона, зокрема навколо “Артеку”, за земельні ресурси центру останні два роки ведеться справжня війна, зокрема з владою Гурзуфа», - сказав гендиректор. У зв`язку з цим він повідомив, що за два роки відбулося 600 судових засідань, пов`язаних із земельними питаннями дитячого центру. “На сьогоднішній день нам вдалося відстояти територію унікального дитячого центру світового рівня. Але дієвої підтримки в цій боротьбі з боку відповідальних державних органів, зокрема прокуратури, керівництво “Артеку” не має. Тому спроби відрізувати шматочки центру не припиняються до цих пір”, - констатував Б.НОВОЖИЛОВ.

19 січня Б.НОВОЖИЛОВ на знак протесту оголосив голодування.