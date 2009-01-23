Голова Нафтогазу перебуває в реанімації

Голова "Нафтогазу України " Олег Дубина наразі після операції на серці перебуває в реанімації.

Про це повідомила прем’єр-міністр України, виступаючи у програмі Шустер Live.

«Зараз глава НАК «Нафтгоаз» перебуває в реанімації, йому зроблена дуже тяжка операція на серці», - сказала Ю.Тимошенко.

Вона підкреслила, що під час газових переговорів О.Дубина перебував у дуже складній ситуації, враховуючи, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО давав йому вказівки, які були діаметрально протилежні вказівкам з боку уряду.

«Керівник НАК «Нафтогаз» просто розривався між двома дорученнями – прем`єр-міністра і Президента. Йому було складно», – сказала Ю.Тимошенко.