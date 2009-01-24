У ВАТ “Чернівцігаз” заявляють про атаку податкової міліції

Працівники податкової міліції здійснили обшук у офісі відкритого акціонерного товариства «Чернівцігаз», вони заблокували входи і виходи до адміністративної будівлі підприємства, оглянули усі кабінети, вилучили документацію, провели слідчі дії.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво ВАТ «Чернівцігаз» вважає цю акцію «спланованою атакою на підприємство» і заявляє, що обшук було зроблено «без жодного попередження».

Керівники ВАТ «Чернівцігаз» вважають, що чергова акція податківців є спланованою, оскільки різні правоохоронні та контролюючі структури вже уп’яте проводять такі дії на підприємстві, коли на вищому державному рівні розглядається питання, хто має отримати ліцензію на експлуатацію газорозподільних мереж області.

22 січня, коли на підприємстві податківці здійснювали обшук, прес-служба Чернівецької ОДА заявила, що найбільша заборгованість із заробітної плати в області склалася у ВАТ «Чернівцігаз» та у районних філіях цього товариства. Борги ВАТ «Чернівцігаз» із виплати зарплати становлять 1,1 млн. грн.

Чернівецька область залишається єдиним регіоном, де з 2007 року газопостачання споживачів забезпечують два ліцензіата: державна Чернівецька філія ДП «Укргазмережі», засновником якого є ДК «Газ України», та приватне ВАТ «Чернівцігаз». Перша обслуговує мережі, побудовані до 31.01.2006 року (а це майже 90% споживачів), друге – мережі, збудовані після цієї дати.

У жовтні 2006 року ДК «Газ України» повідомила ВАТ «Чернівцігаз» про дострокове розірвання угоди про експлуатацію газорозподільних мереж, які з 2007 року було передано в експлуатацію створеній Чернівецькій філії ДП «Укргазмережі». Це рішення ВАТ «Чернівцігаз» з 2007 року оскаржує в судах.

Обласна влада неодноразово зверталася до Кабміну, Мінпаливенерго з проханням визначити одного ліцензіата на газовому ринку регіону, оскільки паралельна діяльність в області двох підприємств спричиняє низку проблем. Правління компанії НАК «Нафтогаз України» у вересні 2008 р. прийняло рішення про припинення діяльності ДП «Укргазмережі» шляхом ліквідації, однак згоду на його виконання ще має дати Мінпаливенерго.

Довідка УНІАН. До грудня 2006 року ВАТ «Чернівцігаз» контролював колишній заступник голова правління «Нафтогаз України» Олег БАХМАТЮК. Рішення ДК «Газ України» про дострокове припинення угоди на експлуатацію газорозподільних мереж, за яким розпочалася серія перевірок підприємства правоохоронцями з порушенням кримінальних справ, тодішнє керівництво ВАТ назвало тиском, спричиненим спробою «РосУкрЕнерго» встановити контроль над підприємством. У 2007 році відбулася зміна власника «Чернівцігаз»і змінено склад спостережної ради. Нових власників ВАТ пов’язують з СП «УкрГаз-Енерго», 50% якого належить «РосУкрЕнерго».

15 січня ц.р. прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на нараді за участю урядовців, голів ОДА та мерів обласних центрів заявила, що Кабінет міністрів України має намір на основі локальних газопроводів, які знаходяться у власності держави, створити обласні компанії, що займатимуться постачанням природного газу українським споживачам.

«На базі цих державних локальних газопроводів ми робитимемо державні обласні постачальні компанії, які гарантуватимуть доставку газу до споживачів», – зазначила прем`єр-міністр, підкресливши, що це буде здійснено відповідно до Конституції України та законодавства. За словами глави уряду, ініціатива пов`язана з тим, що 75% українських облгазів скуплені власником «РосУкрЕнерго» Дмитром ФІРТАШЕМ, і саме через таку ситуацію з газопроводами в деяких регіонах природний газ подається населенню не у повному обсязі. Ю.ТИМОШЕНКО закликала присутніх на нараді голів ОДА та мерів проконтролювати обсяги газу, що надходять до українських облгазів, та обсяги, які облгази надають споживачам.