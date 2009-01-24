Записи Мельниченка вивчатимуть європейські фахівці

Експертами у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, в рамках якої відбудеться комплексна судово-фоноскопічна експертиза плівок екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, призначені європейські фахівці.

Про це в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він не назвав імен експертів, але повідомив, що йдеться про трьох фахівців із двох європейських країн, що були присутні при передачі М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ оригіналів плівок і записуючого пристрою, за допомогою якого велися записи у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, слідчим української прокуратури.

«Постановою слідчого цих фахівців призначено експертами у справі. З їхньою участю у січні-лютому ми призначимо комплексну судово-фоноскопічну експертизу. Після цього отримаємо результат, який стане основою для подальшого просування у справі», — сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ, які можуть стосуватися "справи Гонгадзе". За словами заступника генпрокурора України Миколи ГОЛОМШІ, експертиза записів може тривати кілька місяців.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом убивства.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Замовники вбивства журналіста досі не встановлені.