ГПУ перевіряє інформацію щодо насильницької смерті Чорновола

Генеральна прокуратура України проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті лідера Народного Руху В’ячеслава Чорновола та його водія Євгена Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

У відомстві нагадали, що 23 січня 2009 року народні депутати України Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО повідомили засобам масової інформації, що їм стало відомо про насильницьку смерть В.Чорновола та Є.Павлова.

“Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена заявити, що ця інформація вже певний час є предметом розслідування у кримінальній справі”, - зазначається у повідомленні.

Генпрокуратура звертається до журналістів, політиків та державних діячів з проханням утриматися від розповсюдження та коментарів даної інформації, оскільки це може зашкодити встановленню істини у справі.

Про результати перевірки цієї інформації відомство обов’язково поінформує ЗМІ та громадськість.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Я.КЕНДЗЬОР та І.СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Є.Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом». Як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.