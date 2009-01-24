ГПУ перевіряє інформацію щодо насильницької смерті Чорновола
Повідомили Кендзьор та Стойко
Генеральна прокуратура України проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті лідера Народного Руху В’ячеслава Чорновола та його водія Євгена Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
У відомстві нагадали, що 23 січня 2009 року народні депутати України Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО повідомили засобам масової інформації, що їм стало відомо про насильницьку смерть В.Чорновола та Є.Павлова.
“Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена заявити, що ця інформація вже певний час є предметом розслідування у кримінальній справі”, - зазначається у повідомленні.
Генпрокуратура звертається до журналістів, політиків та державних діячів з проханням утриматися від розповсюдження та коментарів даної інформації, оскільки це може зашкодити встановленню істини у справі.
Про результати перевірки цієї інформації відомство обов’язково поінформує ЗМІ та громадськість.
Як повідомляв УНІАН, 23 січня народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Я.КЕНДЗЬОР та І.СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Є.Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом». Як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.