Одну лікарню Черновецький реконструюватиме 3 роки

Але збудують парковку...

Найближчим часом у столиці планується розпочати реконструкцію міської клінічної лікарні №16 (Київського міського клінічного ендокринологічного центру). Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Реконструкція більше ніж 4 тис. кв. метрів забудови триватиме поетапно 3,5 роки. В рамках реконструкції планується відремонтувати 6 корпусів лікарні, дезінфекторне приміщення та технічні приміщення загального призначення. Крім того, планується побудувати відкриту автостоянку загальною площею 52 кв. метри. Київська міська клінічна лікарня №16 розрахована на 186 ліжко-місць та 614 осіб працюючого персоналу.

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