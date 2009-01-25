Австрія відмовилася від "газових" претензій й до України, й до Росії

Найбільший австрійський імпортер російського газу EconGas GmbH не висуватиме юридичних претензій ні «Газпрому», ні НАК «Нафтогаз України» через зниження поставок газу на початку січня цього року.

Про це повідомив виконавчий директор компанії Люка Делла ГАТТА тижневику «Дзеркало тижня» (№2 (730) від 24-30 січня 2009 року).

Л.Д.ГАТТА наголосив, що Австрія цінує багаторічне надійне партнерство з «Газпромом» і не планує змінювати умови співпраці. «Ми не плануємо змінювати щось у нашому контракті про газопоставки з «Газпромом», — сказав він.

Виконавчий директор EconGas також висловив сподівання, що українсько-російський газовий конфлікт вичерпано. «Ми сподіваємося, що ситуацію між російським «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» вирішено завдяки укладенню нових угод про поставку й транзит природного газу між двома сторонами», — зазначив Л.Д.ГАТТА.

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 січня Росія повністю припинила транзит газу через Україну.

Загалом від зменшення поставок російського газу постраждало 17 країн-членів ЄС, зокрема, в Австрії зниження поставок російського газу становило 90%.