Грузія відновила транзит газу до Вірменії
15:15, 25 січня 2009Суспільство
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Аварію ліквідували
Грузія відновила транзит російського газу до Вірменії та Цхінвальського регіону. Як передає РІА “Новости”,про це повідомили в прес-службі Грузинської нафтогазової корпорації.
"Ремонтники завершили роботи з ліквідації аварії на Гвелетській газорозподільній станції в Казбегському районі, й відновили транспортування природного палива до Вірменії та зони грузино-осетинського конфлікту", - сказала начальник прес-центру компанії Тамар ШОШІАШВІЛІ.
Нагадаємо, незначна аварія на станції сталася в неділю, 25 січня, вранці, через що на декілька годин було припинено постачання газу до Вірменії та Південної Осетії.
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