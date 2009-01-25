Грузія відновила транзит газу до Вірменії

Грузія відновила транзит російського газу до Вірменії та Цхінвальського регіону. Як передає РІА “Новости”,про це повідомили в прес-службі Грузинської нафтогазової корпорації.

"Ремонтники завершили роботи з ліквідації аварії на Гвелетській газорозподільній станції в Казбегському районі, й відновили транспортування природного палива до Вірменії та зони грузино-осетинського конфлікту", - сказала начальник прес-центру компанії Тамар ШОШІАШВІЛІ.

Нагадаємо, незначна аварія на станції сталася в неділю, 25 січня, вранці, через що на декілька годин було припинено постачання газу до Вірменії та Південної Осетії.