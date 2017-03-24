ЗМІ дізналися, де поховають екс-депутата Держдуми Вороненкова

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що похорон Дениса Вороненкова відбудеться у столиці України.

"Пізніше, зараз із силовиками",— написав він, уточнивши, що близькі загиблого вже прийняли рішення, що похорон Дениса Вороненкова пройде у Києві, передає Коммерсант.

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Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також був поранений його охоронець й нападник, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань. "Явний почерк російських спецслужб, який раніше не раз виявлявся у різних європейських столицях", - сказав президент.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича у введенні до України російських військ.