Геращенко розповів про стан пораненого охоронця Вороненкова (відео)

Поранений охоронець екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова прооперований, він перебуває у важкому, але контрольованому стані.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" розповів народний депутат України Антон Геращенко.

За словами депутата, охоронця поки допитати не можуть. "Є досить велика кількість свідчень очевидців, записів відеокамер, й свідчення охоронця будуть тоді, коли йому буде зручно їх давати у зв'язку зі станом здоров'я", - сказав Геращенко.

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Відповідаючи на питання, чому охоронець був у бронежилеті, а Вороненков – ні, Геращенко згадав про свій замах.

"Денис Вороненков розумів, що це може з ним статися, носити бронежилет, напевно, не дуже комфортно. Я теж, коли мене попередили про замах, не носив бронежилета, розуміючи, що якщо доля так розпорядиться, то буде, як буде", - розповів депутат.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив Вороненкова, було при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність. Наразі відомо, що особа вбивці Вороненкова встановлена, це громадянин України. Вбивця помер на операційному столі.