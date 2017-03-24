ЗМІ дізналися подробиці про вбивцю Вороненкова та його сім'ю

Убивця екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Павло Паршов був засновником та директором двох підприємств. Одне було зареєстроване в Одесі (вид діяльності - будівництво), друге - в Дніпрі (оптова торгівля будівельними матеріалами), передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено, що дніпровське підприємство призупинило свою діяльність у березні 2011 року. Нагадаємо, у цьому ж році Паршов був оголошений у розшук.

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Також є інформація про численні судові позови за участю вказаних вище двох підприємств. Зокрема, вони проходили за матеріалами кримінального провадження про діяльність конвертаційного центру, який працював на території декількох областей України. У схемі були "задіяні" понад 70 підприємств.

За інформацією "Обозревателя", батько Паршова теж мав проблеми із законом. У 2002 році він був засуджений за ч.2 статті 189 КК України - вимагання. Пізніше, мабуть, після відбуття покарання, повернувся у Севастополь. У 2010 році - чергова судимість, уже за статтею 122 КК України - побив людину (тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Раніше Антон Геращенко повідомив, що вбивство екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова скоїв громадянин України, уродженець Севастополя Павло Паршов. "У Росії, де він перебував перед закиданням в Україну, він пройшов курс спеціального навчання в школі для диверсантів, створеної ще в часи сталінського НКВС. Йому було поставлено завдання закріпитися в одному із підрозділів Збройних сил чи Національної гвардії, яке бажано має гучне ім'я в суспільній свідомості і робити вигляд, що він звичайний солдат. Здоровий, сильний молодий чоловік, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної Гвардії", - написав Геращенко.