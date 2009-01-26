Нафта в 2009 році коштуватиме $25 за барель?

Експерти європейського інвестиційного банку Saxo Bank прогнозують депресію в Китаї, яка спричинить за собою подальше зниження цін на сировинні товари.

«Весь Китай - це одна велика бульбашка, яку надули американськими кредитними грошима. Кредитування у всьому світі зараз фактично паралізоване. І що тепер робитиме Китай? Наскільки я знаю, у нього немає «плану Б» на випадок зникнення зовнішніх потоків фінансування. Офіційна статистика може не давати всієї картини. Але вже зараз ми бачимо закриття тисяч фабрик, спостерігаємо, як мільйони робітників повертаються в сільські райони, просто щоб прогодуватися. У нинішньому році стане ще гірше, коли китайський експорт згорнеться», - розповів директор з інвестицій Saxo Bank Стін Якобсен.

«Найважче буде тим, хто орієнтований на продаж металів: вони можуть подешевшати ще на 50% в поточному році. Нафта впаде не так сильно, але $25 за барель - найбільш ймовірна ціна на 2009 р. І терпіти такі несприятливі умови доведеться, швидше за все, більше року», - заявив експерт.