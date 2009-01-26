Застрелили помічника заступника голови фракції БЮТ у ВР

В Одесі, на Французькому бульварі, двома пострілами в спину вбито Дмитра РУСТАМОВА - помічника народного депутата України, першого заступника голови фракції БЮТ у Верховній Раді України Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Одеській області, тіло Д.РУСТАМОВА було знайдено на перехресті Французького бульвару та Семінарської вулиці.

Як показав розтин, смерть настала через втрату крові та ушкодження внутрішніх органів. За словами начальника УМВС в Одеській області Богдана КЕРНИЦЬКОГО, «кулі в Д.РУСТАМОВА випущено, імовірно, з револьвера марки «наган».

В результаті слідчих заходів встановлено, що мешканці довколишніх будинків близько 6.00 в неділю, 25 січня, чули «чотири глухі постріли».

Порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), слідчо-оперативна група здійснює розслідування.

Б.КЕРНИЦЬКИЙ переконаний, що протягом кількох днів правоохоронці матимуть докладнішу інформацію про це резонансне вбивство.

Розглядають дві версії злочину. Згідно з першою, помічника народного депутата застрелили через його службову діяльність. Але не виключено, що він став жертвою розбійного нападу: з кишень жертви зникли ключі від машини та близько 100 грн.

Поки що міліція не кваліфікує злочин як замовне вбивство, наголосив Б.КЕРНИЦЬКИЙ, але цю версію теж не виключають.