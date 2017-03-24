У Нацгвардії заявили, що вбивцю Вороненкова звільнили за невиконання умов контракту

Павла Паршова, який убив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, звільнили з лав Національної гвардії України за невиконання умов контракту, повідомляється на сайті Нацгвардії.

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"Солдат Паршов Павло Олександрович був звільнений із лав НГУ у 2016 році за невиконання умов контракту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лав НГУ (у батальйон "Донбас") він був призваний 25 серпня 2015 року. На той момент командиром батальйону «Донбас» був Анатолій Віногродський.

Щодо інформації про перебування його в розшуку проводиться службова перевірка.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень. Як повідомив народний депутат, член колегії МВС України Антон Геращенко, вбивство скоєно громадянином України Паршовим, який був агентом російських спецслужб.

«Йому було поставлено завдання потрапити в один з підрозділів Збройних сил або Національної гвардії, яке бажано має гучне ім'я в суспільній свідомості, і робити вигляд, що він звичайний солдат. Здоровий, дужий юнак, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної гвардії», - поінформував Геращенко.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань.

Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.