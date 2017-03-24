Екс-комбат "Донбасу" про вбивцю Вороненкова: "ніякий" боєць та "задрот"

Колишній командир батальйону "Донбас" Нацгвардії, за командування якого служив кілер Дениса Вороненкова, характеризує цього бійця як "ніякий" та "задрот". Анатолій Виногродський розповів ТСН телефоном, що за свою службу Паршов нічим не вирізнився та не запам'ятався, окрім своєї втечі.

Комбат розповів, що Павло Паршов був мобілізований у 2015 році і служив у учбовій роті батальйону, розташованій у Мелекіному під Маріуполем.

"Коли він прийшов, батальйон вже не брав участь у бойових діях, тільки стояв на блокпостах. Але його рота була навчальною, вони не брали участь у таких діях", - розповів Виногродський.

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Колишній комбат розповів, що Паршов втік зі служби і був оголошений у розшук. У 2016 році його звільнили через самовільне залишення частини. У тому, що людина, яка давно перебувала у розшуку, потрапила у батальйон, комбат звинувачує кадровиків Нацгвардії, оскільки всіх новобранців отримували лише через гвардійське командування і не мали змоги їх обирати.

"Люди, які були потрібні батальйону, їх не оформлювали по 8 місяців. А всіляку "шваль" оформлювали за день-два", - нарікає колишній командир "Донбасу".

У справі вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, на думку Виногродського, забагато показного та нез'ясованого.

"Дуже багато запитань щодо цього товариша. Починаючи з того, як його вбили, закінчуючи тим, що в нього були всі документи із собою. Вихід на таку операцію у червоних кросівках – теж незрозуміло. Ані машин, ані якихось шляхів відходу", - прокоментував він.

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Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також був поранений його охоронець й нападник, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань. "Явний почерк російських спецслужб, який раніше не раз виявлявся у різних європейських столицях", - сказав президент.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича у введенні до України російських військ.