Україна в ніч на неділю переходить на "літній" час

15:00, 25 березня 2017
Суспільство
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У неділю, 26 березня, о 3.00 за київським часом в Україні запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед.

Україна переходить на

В останню неділю березня стрілки переведуть на одну годину вперед.

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У Міністерстві економічного розвитку нагадали, що годинники переводять відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

В "Укрзалізниці" розповіли, що перехід на літній час у квитках враховано: "Відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням цього переходу. У квитках на поїзди формування ПАТ "Укрзалізниця" вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у понеділок, 27 березня, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника".

Як відомо, перехід на літній та зимовий намагалися скасувати у 2011 році. проте це рішення "забуксувало" через нарікання жителів Західної України, де вранці, коли треба йти на роботу, може бути надто темно.

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Теги: #годинник#літній час