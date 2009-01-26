Золотовалютні резерви НБУ скоротилися до 30 млрд. дол
14:20, 26 січня 2009Суспільство
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Шаповалов киває на Росію
Золотовалютні резерви Національного банку України на сьогодні становлять 30 млрд. дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ, відповідаючи на запитання депутатів після свого виступу з доповіддю сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради України.
«Вони (золотовалютні резерви НБУ – УНІАН) на сьогодні становлять 30 млрд. дол. За 2008 рік вони скоротилися на 2,8%, при цьому у наших сусідів Росії, де всі говорять, що все добре – на 11,3%», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.
Довідка УНІАН. 26 листопада 2008 р. А.ШАПОВАЛОВ заявляв, що золотовалютні резерви Національного банку України на той момент становили 32,5 млрд. дол.
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