Аварійна служба «Київгазу» змінила номер виклику

З 3 лютого аварійну службу «Київгазу» кияни зможуть викликати зателефонувавши на номер «104» замість звичного «04». Він буде єдиним для всіх міських та мобільних номерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Київгаз», ці зміни відбудуться в зв’язку з переходом на нову систему телефонної нумерації.

Перехід на нову систему телефонної нумерації розпочався в Україні 15 листопада 2008 року і триватиме до 2012 року.

Також у 2009 році почне діяти номер 112 – єдиний для виклику всіх служб екстреної допомоги.