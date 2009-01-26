Побили депутата Полтавської облради з фракції НСНУ

У Полтаві невідомі побили депутата обласної ради з фракції «Народний союз «Наша Україна» Володимира МІКІЙЧУКА.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області, подія зафіксована 23 січня близько години ночі, коли «швидка» привезла 51-річного В.МІКІЙЧУКА до першої міської лікарні Полтави.

На депутата напали на вулиці Шевченка, коли він повертався додому, після того, як поставив у гараж машину.

В результаті нападу депутатові зламали ніс і розбили голову.

Кримінальну справу порушено за статтею «хуліганство».