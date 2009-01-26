Постачання газу до Польщі не відновлено повністю

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG веде переговори про повне відновлення постачання газу через Україну й сподівається на їх успішне завершення вже найближчим часом.

Про це УНІАН сказала прес-секретар PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА, котра, однак, не уточнила, з ким компанія веде переговори про відновлення постачання.

«Розмовляємо з усіма, хто може вирішити цю проблему», - зазначила вона.

Прес-секретар назвала складною ситуацію, висловивши сподівання, що постачання буде відновлено в повному обсязі вже найближчим часом.

«Для нас важливо якнайшвидше вирішити цю проблему, але однозначно важко сказати термін, коли вона може бути вирішена», - сказала Й.ЗАКШЕВСЬКА.

Вона підтвердила, що з 22 по 25 січня PGNIG отримував додаткові обсяги газу від “Газпрому”, який попередив у неділю, що з понеділка, 26 січня, поставлятиме лише раніше законтрактований з ним газ.

«Вчора “Газпром” поінформував, що з 26 січня поставки будуть в обсягах згідно з контрактом», - сказала прес-секретар, не надавши подробиць.

Й.ЗАКШЕВСЬКА відмовилась підтвердити інформацію польської Gazeta Wyborcza, яка написала 22 січня, що газ за контрактом з “Газпромом” коштує дорожче, ніж за контрактом з RosUkrEnergo.

«Це комерційна таємниця», - сказала вона.

Представник PGNIG додала, що компанія не реекспортує імпортний газ.

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 26 січня PGNIG заявив, що продовжує недоотримувати 7 млн. кубометрів газу за контрактом зі швейцарським трейдером RosUkrEnergo, який поставляв цей газ до Польщі через Україну.

Наприкінці минулого тижня український «Нафтогаз» заявив, що «Газпром» продав йому 11 млрд. кубометрів газу, який знаходиться в газових сховищах України й до того належав RosUkrEnergo.

Довідка УНІАН. 19 січня після майже тритижневої “газової суперечки” Україна та РФ домовились про відновлення постачання газу.

Частина домовленостей передбачала перехід на продаж газу без компанії-посередника RosUkrEnergo, яка виконувала цю функцію з 2006 року.

Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, 70% якого імпортує практично виключно з Росії та країн Центрально-Східної Азії.

Російський газ PGNIG купує в «Газпрому» згідно з контрактом від 25 вересня 1996 року до 2022 року.

Центрально-азійський - за контрактом з RosUkrEnergo, який втрачає чинність 1 січня 2010.

За даними Gazeta Wyborcza, RosUkrEnergo продавало центральноазійський газ в Угорщину, Румунію, Словаччину та Німеччину.