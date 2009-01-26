Чоловік намагався вкинути гранату до кишені голові райсуду

Співробітники міліції у приміщенні Сколівської філії одного з банків затримали чоловіка, який привселюдно висловлював погрози фізичної розправи голові Сколівського районного суду і намагався вкинути до кишені судді гранату Ф-1.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, затриманим виявився 42-річний раніше судимий мешканець міста Сколе.

За даним фактом прокуратурою Сколівського району порушено кримінальну справу.

«У ході розслідування було з‘ясовано, що затриманого також розшукують за хуліганські дії. Днем раніше він увірвався до кабінету міського голови Сколе і, погрожуючи тією ж таки гранатою Ф-1 працівниці міської ради, вимагав повідомити йому місцезнаходження мера, який на той момент був відсутній», - повідомив Д.ХАРЧУК.