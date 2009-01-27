Черновецький зізнався, що бюджет Києва на 2008 рік не виконаний на 50%

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що до міського бюджету 2008 року не надійшло понад 50% коштів.

Про це він сказав в ефірі ТРК “Київ”.

“У мене цілком інші проблеми, і головна з них - ненадходження до міського бюджету понад 50 відсотків коштів, які у скарбниці вже повинні бути, через це вперше маємо несплату заробітної плати”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і наголосив, що більше не хоче брати участі у різних телешоу.

Говорячи про діяльність столичної влади, мер Києва запевнив, що до березня, коли він планує звітувати про результати річної діяльності, всі проблеми буде вирішено.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він зараз вирішив зосередитися на міських проблемах.

Як повідомляв УНІАН, бюджет столиці на 2008 рік був затверджений у січні минулого року з доходами у 20 млрд. 326 млн. грн. та видатками у 20 млрд. 726 млн. грн.