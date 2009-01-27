Мерія Києва нарешті сплатила борг за енергоносії

Київська міська державна адміністрація вчора перерахувала 28 млн. грн. з бюджету міста на погашення заборгованості за спожиті містом енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

«Я можу вам сказати, що вчора пішли кошти - 28 млн. грн. Це точна цифра за енергоносії – борг адміністрації, який був», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня АК "Київенерго" подала два судових позови до КМДА щодо відшкодування за надані житлово-експлуатаційним організаціям столиці послуги теплозабезпечення.

Позовні заяви на загальну суму 305,3 млн. грн. подані до Господарського суду Києва. Сума боргу утворилася з 2000 року за рахунок різниці між затвердженими тарифами на теплову енергію та фактичною її собівартістю для житлових організацій та інших споживачів.

Загальний борг КМДА перед АК "Київенерго" становить 976 519 608,22 грн. без ПДВ, у тому числі 516 млн. грн. заборгованості, яка виникла в 2008 році.

22 січня «Київенерго» заявило про початок відключення найбільших боржників за теплову та електричну енергію.

23 січня компанія офіційно попередила керівництво ВАТ АК "Київводоконал" про припинення електропостачання з 10.00 27 січня.

За даними “Київенерго”, борг ВАТ "АК "Київводоканал" на кінець 2008 року становив 412, 392 млн. грн. За перші тижні нового року компанією спожито електроенергії на загальну суму 19 млн. грн., при цьому сплачено лише 1 млн. грн., що становить 5%.