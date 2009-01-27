Повінь у Західній Україні знову буде, але минеться без катастрофи?

У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій запевняють, що цьогорічні повені в західних регіонах України, у разі їх виникнення, не завдадуть таких значних збитків як минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Валерій ТРЕТ’ЯКОВ.

За його словами, після минулорічної катастрофічної повені урядом було визначено низку заходів для запобігання в майбутньому подібним трагедіям, і на сьогодні вони виконані на 90%.

“В разі такої води, як була в минулому році, таких наслідків вже не буде”, - запевнив ТРЕТ’ЯКОВ. Водночас він додав, що з іншого боку не може сказати, що їх зовсім не буде.

Заступник міністра звернув увагу на ситуацію у Львівській області, в якій особисто брав участь у ліквідації наслідків повені, й де у листопаді 2008 року збудували два польдери для акумуляції повеневих вод. За його словами, нині є всі підстави говорити про те, що і третій польдер буде готовий вчасно. Кожен з цих польдерів прийматиме по 1,5-2 млн. кубометрів води при підвищенні її рівня у річках.

Крім цього, ТРЕТ’ЯКОВ категорично відкинув закиди щодо відсутності системи оповіщення про стихійне лихо місцевих жителів у постраждалих внаслідок повені регіонах. Він запевнив, що кожна людина “знала про те, що йде така вода”, а коли вже рятувальники приходили до хат і запитували людей, чому вони не евакуюються, ті відповідали, що сподіваються, може їх “пронесе”.

Також заступник керівника МНС підкреслив, що для запобігання значних збитків громадянам у регіонах з високим ступенем ризику виникнення повеней необхідно страхувати власне життя та майно.

Крім того, ТРЕТ’ЯКОВ наголосив на виключній важливості прийняття Державної програми із запобігання виникнення повеней, яка досі не розроблена Державним комітетом водного господарства.

Як повідомляв УНІАН, 23-27 липня 2008 р. на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Закарпатської та Вінницької областей стався катастрофічний паводок, в результаті якого було підтоплено понад 1 тис. населених пунктів, більш як 45 тис. житлових будинків, майже 64,9 тис. га сільгоспугідь. Стихія зруйнувала 593 автомобільних та 650 пішохідних мостів, 781,3 км автошляхів та 159,4 км берегоукріплень.

Силами цивільного захисту було врятовано більше 5,3 тис. осіб, евакуйовано та відселено 29,5 тис. мешканців.

У даний час, за інформацією МНС, практично всі наслідки цього стихійного лиха ліквідовано.