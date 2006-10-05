ВР подолала вето Президента на закон щодо дітей-сиріт

Верховна Рада подолала вето Президента на Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 390 депутатів з 433, зареєстрованих у залі.

Водночас парламент переніс термін введення цього закону в дію – з 2007 на 1 січня 2008 року.

Як повідомлялося, Президент України 6 квітня 2006 року повернув зі своїми пропозиціями Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, прийнятий 15 березня 2006 року, для його повторного розгляду Верховною Радою України.

Президент України у своїх пропозиціях до даного закону вказував на те, що в ньому не визначено строк, протягом якого випускники закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, підлягатимуть обов’язковому страхуванню і вважає, що він повинен становити не більше одного року.

Президент України не погоджується і з положенням закону, в якому пропонується встановити повне державне забезпечення для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якими визнаються особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, що були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування. Посилаючись на норму Закону «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (абзац 4 стаття 1 Закону), він вважає, що такі особи є дієздатними і можуть працювати та утримувати не тільки себе, а і свою сім’ю. За цих обставин, на його думку, встановлення для таких осіб повного державного забезпечення є недоцільним.