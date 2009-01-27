Харківський театр ім. Шевченка погрожує вдатися до радикальних заходів

Харківський державний академічний драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка «Березіль» потерпає від постійного недофінансування з боку обласного управління культури і в разі продовження такої практики може вдатися до радикальних заходів протесту, включаючи голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву сьогодні зробив на зборах колективу голова профспілки працівників культури театру ім. Т.Г.Шевченка Микола МОХ.

«Ми попереджаємо облдержадміністрацію, управління культури і туризму: якщо фінансування буде в такому розмірі, а це приблизно 30% від того, що потрібно, то ми вдамося до більш радикальних заходів: страйків, голодувань, судових позовів, будемо звертатися навіть до суду з прав людини у місті Гаага», - заявив М.МОХ.

На зборах шевченківці звинуватили начальника Головного управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Ніну СУПРУНЕНКО у недотриманні положень постанов Кабінету міністрів України та Указу Президента, а також у постійних спробах обмежити фінансове забезпечення театру.

Зважаючи на «непрофесійні», як вони вважають, «дії та свідоме порушення законодавства України, невиконання постанов уряду, Указу Президента та абсолютне байдуже ставлення до долі провідного театру», учасники зборів висловили недовіру Н.СУПРУНЕНКО і ухвалили рішення клопотати перед обласною держадміністрацією та Міністерством культури і туризму України про її відставку.

В той же час, як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, губернатор Арсен АВАКОВ сьогодні заявив, що фінансування з держбюджету всіх державних установ, «починаючи з театрів і закінчуючи гаражем в облдержадміністрації», у цьому році скорочено на 30-40%, а подекуди й до 60%».

За словами А.АВАКОВА, сьогодні перед керівниками державних структур стоїть питання про те, як звести баланс, коли грошей не вистачає навіть на виплату заробітної плати, й автоматично виникає питання про скорочення.

«По-перше, скасовуються вакансії. Працюючі пенсіонери, як це не сумно, йдуть на пенсію. Таке ж питання стоїть перед главами райдержадміністрацій, переді мною, директорами театрів і училищ, де вже держзамовлення скорочено на 20%. Це питання стоїть перед керівниками абсолютно всіх держструктур. Не буде такого, що криза не торкнеться якоїсь окремої галузі. Такого не буде. Економіка єдина, баланс єдиний», - сказав А.АВАКОВ.