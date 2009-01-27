Злочинне угруповання продавало наркотики і самогон

На Житомирщині працівники міліції затримали злочинне угруповання у складі трьох осіб, які розповсюджували наркотики, а одна із зловмисників, крім того, продавала самогон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Житомирській області, усі члени ОЗУ – жителі Житомирської області.

За словами заступника начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) УМВС України в області Сергія ОПАНАЩУКА, один із затриманих – 33-річний житель Бердичівського району – реалізовував наркотики тільки «довіреним» і вже добре знайомим особам. Однак правоохоронцям вдалося провести у підозрюваного оперативні закупки 2 кг макової соломки. Крім того, у помешканні зловмисника вилучено 1,5 кг марихуани і ще 8 кг макової соломки. Після цього правоохоронці вийшли на слід ще одного фігуранта злочинного угрупування, який постачав наркотики затриманому. Ним виявився 32-річний житель Бердичівського району. В салоні його автомобіля при затриманні було вилучено 20 кг подрібненої макової соломки.

При цьому С.ОПАНАЩУК зазначив, що основним постачальником наркотиків була 40-річна жителька Баранівського району, у помешканні якої міліціонери вилучили 15 кг макової соломки і 8 кг марихуани. Жінка скуповувала наркотичне зілля у мешканців найближчих сіл, а згодом партіями збувала його посереднику, який доставляв “товар” реалізатору.

"Окрім наркотиків, у господарстві жінки працівники міліції виявили ще й домашню ґуральню. Таким чином, було вилучено 100 літрів готового самогону, 210 літрів самогонної закваски, а також апарат, за допомогою якого господарка виготовляла домашню горілку. За таких обставин відносно неї було складено протокол про адмінправопорушення за ст. 176 (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначив правоохоронець.

Щодо всіх трьох фігурантів злочинного угрупування працівниками МВС порушено кримінальну справу за ч.3 ст.307 (Незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

За рішенням суду до остаточного вироку підозрювані перебувають під вартою.