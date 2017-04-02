Луценко розповів про мотиви Кремля щодо вбивства Вороненкова

У Росії були як мінімум два мотиви для вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю німецькому виданню Bild, як повідомляє "112 Україна".

"У Росії є мотив. По-перше, Вороненков хотів створити в Києві Центр опору, щоб викривати корупцію в російській спецслужбі ФСБ. Мова йшла також про незаконний обіг наркотиків, про який він сам публічно заявив .. А по-друге, кілер мав відносини з терористами, які зараз знаходяться на території, не контрольованій Україною", - сказав він.

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"Я не кажу, що кілер був російським агентом. Але він міг ним бути... під час перебування в лавах української Національної гвардії", - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова та поранено ще двох осіб.

Нагадаємо, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ висунув йому заочне обвинувачення та оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму. Вбитий Денис Вороненков був свідком у справі проти екс-президента Віктора Януковича.