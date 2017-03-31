Відновити електропостачання Авдіївки знову не вдалось - Жебрівський

Відновити електропостачання Авдіївки не вдалось. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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«Відновити електропостачання в Авдіївці сьогодні не вдалось. Наші електромонтажники в супроводі розмінувальників ДСНС, представників СЦКК та ОБСЄ зранку виходили в район і полагодили незначні пошкодження кабелю. Але сьогодні були виявлені пориви лінії електропередач на території, тимчасово окупованій Росією. На завтра ми знову запросили режим тиші і електромонтажники намагатимуться відновити ЛЕП», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка вкотре залишилась без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, що сталося 29 березня в результаті бойових дій. У місті тимчасово припинено водопостачання.