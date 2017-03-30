МЗС Польщі: дипустанови в Україні не працюватимуть, поки не буде забезпечено їхню надійну безпеку

Польські дипломатичні установи в Україні будуть закриті до забезпечення їхньої ефективної охорони українською стороною.

Про це повідомляється на сайті Посольства Польщі в Україні з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ цієї країни від 29 березня.

Як нагадали у відомстві, у зв`язку з обстрілом Генерального консульства Польщі у Луцьку МЗС цієї країни викликало посла України в Польщі Андрія Дещицю. Представника України в Польщі прийняв державний секретар в МЗС Ян Дзєдзічак.

"В ході розмови Дзєдзічак висловив глибоку стурбованість і обурення фактом обстрілу Генерального консульства Польщі в Луцьку. Він наполегливо вимагав, аби українська сторона застосувала рішучі і негайні дії з метою виявлення і покарання виконавців, а також забезпечила ефективну цілодобову охорону польських дипломатично-консульських установ, акредитованих на території України", - йдеться у повідомленні.

"Польська сторона наголосила, що, відповідно до положень Віденської конвенції про консульські стосунки, держава, яка приймає представництво, зобов`язана використовувати усі відповідні засоби для того, щоб запобігти будь-яким замахам на консульських працівників, а також на місця їхньої служби", - зауважили у відомстві.

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"Одночасно віце-міністр Дзєдзічак повідомив, що до часу, поки вищеназвані очікування польської сторони не будуть виконані, усі польські консульські установи в Україні будуть зачинені", - наголосили в польському МЗС.

Окремо сказано, що, незважаючи на закриття консульських установ, консули Республіки Польща будуть надавати необхідну допомогу польським громадянам.

Сьогодні Посольство Польщі у Twitter підтвердило, що консульський відділ Посольства Польщі у Києві не працює. "Повідомляємо, що від 29 березня 2017 р. до відкликання Консульський відділ Посольства Польщі у Києві не приймає відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

На сайті Генконсульства Польщі у Харкові сказано: "Генеральне Консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що Консульство не працює і не буде приймати відвідувачів до іншого розпорядження".

На сайті Генконсульства в Одесі зазначається: "Повідомляємо, що 30 березня 2017 року Генеральне консульство Польщі в Одесі не працює. З консульських питань прийматимуться тiльки громадяни Польщi".

Такі ж повідомлення розміщені на сайтах Генконсульства у Вінниці та у Луцьку.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Після обстрілу будівлі Генконсульства Міністерство внутрішніх справ України на виконання доручення президента посилило охорону іноземних дипломатичних представництв для запобігання можливим провокаціям.