НАБУ розслідує справу про купівлю міськрадою Одеси адмінбудівлі за завищеною ціною

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує провадження, відкрите за фактом купівлі Одеською міською радою адміністративної будівлі за значно завищеною ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава НАБУ Артем Ситник заявив сьогодні на брифінгу в Одесі.

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Йдеться про будівлю у складі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Краян», яку в 2016 році міськрада вирішила купити за 185 млн грн.

Він зазначив, що раніше придбана будівля була в держвласності, потім вона вибула з державної власності за мізерною ціною. Приблизно через рік будівлю викупили за кошти міськбюджету. «Але ціну купівлі в 25 разів перевищено. Це все зараз перевіряється. В рамках цього провадження було проведено обшуки, в тому числі і в приміщенні мерії. Вилучено документи, зараз проводиться експертиза. І за її результатами буде встановлюватися коло підозрюваних, і, відповідно прийматиметься рішення», - сказав Ситник.

Він наголосив, що у цього провадження є судова перспектива, воно «резонансне і цікаве».

Як уточнили УНІАН в НАБУ, будівлю у складі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Краян» на початку 2016 року було продано за 11 млн грн.

В серпні 2016 року їй було присвоєно окрему адресу, і її було продано за 4 млн грн. Водночас у вересні цього ж року новий власник запропонував цю будівлю мерії Одеси за 185 млн грн. Операція купівлі-продажу відбулася в грудні 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2016 року Одеська міська рада під проект «європейська мерія», який передбачає розміщення всіх структур виконкому в одному місці, узгодила купівлю за 185 млн грн будівлі біля кладовища.

Зокрема, депутати дали згоду на придбання у комунальну власність будівлі покинутого заводу «Краян» загальною площею близько 14, 394 тис. кв. метрів, яка належить приватній компанії.

Кілька депутатів виступили проти купівлі саме цього будинку. Зазначалося, що депутатів не ознайомили з відповідними документами, які підтверджують доцільність покупки за такою ціною. Також деякі депутати висловили подив з приводу розташування будівлі – поруч виправні установи (колонії) і Друге міське кладовище та ін.