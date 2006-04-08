Ющенко та Омельченко заклали перший камінь у монумент Соборності України

У Києві біля Маріїнського палацу сьогодні вранці за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА закладено капсулу та встановлено наріжний камінь початку будівництва монументу Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії також були присутні глави церков, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО та міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Павло КАЧУР, представники влади столиці та інші особи.

В.ЮЩЕНКО, виступаючи на церемонії, наголосив, що народ України живе у щасливий час. “Ми можемо не тільки говорити, але й діяти навколо теми Соборності України, теми, яка була завжди у фундаменті Української ідеї. Тому що, починаючи від Ярослава Мудрого – єднателя руських земель, закінчуючи гетьманом Скоропадським, Петлюрою, не говорячи вже про наших пророків – Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, кожне покоління розуміло і дбало про одне – як дати єдність цій країні. Бо вони добре розуміли, що втрата державності йде через втрату єдності нації”, - підкреслив Президент.

Під час виступу О.ОМЕЛЬЧЕНКО нагадав, що 22 січня 1919 р. лідери Української народної республіки та лідери Західної Української народної республіки підписали Акт злуки, у якому записано: “Назавжди і воєдино зливаються народи України. Будується соборна Україна, про яку думали багато поколінь українського народу”.

“Ці слова відлунуються і сьогодні в наших серцях”, - сказав міський голова і, звертаючись до Президента та присутніх, зазначив, що “історія сьогодні дає нам шанс побудувати єдину, соборну і незалежну державу Україну, і від нас сьогодні залежить висока культура і духовність, патріотизм і відповідальність за долю нашого народу”.

Присутній на заході Герой України, старійшина депутатського корпусу Верховної Ради України Ігор ЮХНОВСЬКИЙ наголосив, що Україна “була розділена границями різних держав, які нас окупували”. “Нас ополячували, зросійщували, змушували жити і говорити мадярською і румунською… Але нація вистояла. Вистояла завдяки переможній силі непокірності і терпеливості народу, величній красі, доброті українців та землі української”, - сказав він.

І.ЮХНОВСЬКИЙ також зазначив, що пам’ятник Соборності України потрібен для того, “щоб усі землі України в особах своїх офіційних представників, депутатів, просто киян чи приїжджих, які торкнулись своїми долонями до оживляючого каменя Соборності, відходили відсіль, наповнені духом єдності”.

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ освятив закладену капсулу на місці майбутнього меморіального комплексу на честь воз’єднання земель України.

В інтерв’ю журналістам один із авторів проекту монументу Соборності України Юрій СІКОРСЬКИЙ повідомив, що пам’ятник складається із гранітної колони, на якій буде зображено історію вірувань людей, які жили на території українських земель – аратів, скіфів, сарматів та інших, Трипільскої культури, а вінчає колону символічна стрічка Мьобіуса, яка символізує в науці образ безпеперевного руху. “Ми вважаємо, що сучасною мовою вона буде символізувати рух України та людства взагалі до своїх звершень”, - пояснив Ю.СІКОРСЬКИЙ. За його словами, “благословляє це звична для киян та слов’ян Матір Оранта, зроблена з образу на іконі середньовіччя автора Оліпія”.

Стрічка та скульптура Оранти будуть виготовлені із бронзи. Заввишки монумент сягатиме близько 12 м. Вартість пам’ятника - близько 6,5 млн. грн. Відкрито його буде до Дня Незалежності України 24 серпня.