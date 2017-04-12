Філарет освятив і передав в зону АТО паски для українських захисників (фоторепортаж)

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет освятив тисячу великодніх пасок і п'ять тисяч яєць, які сьогодні відправлять на Донбас для бійців АТО.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, освячення відбулося на території Національного заповідника «Софія Київська», де зібралися священнослужителі, волонтери, представники сімей загиблих у бойових діях воїнів.