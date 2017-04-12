Філарет освятив і передав в зону АТО паски для українських захисників (фоторепортаж)
17:34, 12 квітня 2017Суспільство
322 0
Філарет освятив тисячу великодніх пасок і 5 тисяч яєць.
Філарет під час церемонії освячення пасхальних пасок і яєць / УНІАН
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет освятив тисячу великодніх пасок і п'ять тисяч яєць, які сьогодні відправлять на Донбас для бійців АТО.
Читайте такожВолонтери з Рівного спекли близько тисячі пасок воїнам в зону АТО (фото, відео)
Як повідомляє кореспондент УНІАН, освячення відбулося на території Національного заповідника «Софія Київська», де зібралися священнослужителі, волонтери, представники сімей загиблих у бойових діях воїнів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Великдень 2017