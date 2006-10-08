Керівника судової адміністрації затримали на контрабандному Мерседесі

Правоохоронці Житомирщини затримали керівника судової адміністрації, який їздив на контрабандному “Мерседесі”.

Як повідомили УНІАН в Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області, у місті Новограді-Волинський співробітники спецпідрозділу «Кобра» зупинили автомобіль «Мерседес» під керуванням, як виявилися згодом, начальника Управління Державної судової адміністрації Житомирської області. При перевірці авто було встановлено, що у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу зазначено один номер кузова, а на автомобілі – інший. Цей автомобіль з вказаним номером кузова на території України взагалі не реєструвався, тобто перебуває в державі незаконно.

Для документування даного факту авто співробітники “Кобри” було супроводжено до міськрайвідділу міліції. Однак слідчий, який оформляв порушення, виявився зятем затриманого. Вступати в дискусію зі співробітниками «Кобри» про недоречність затримання високопосадовця слідчий не став, а просто зімітував документування порушення, фактично одразу відпустивши керівника судової адміністрації на контрабандному автомобілі. Наразі відповідати за свої дії доведеться не лише посадовцю, а й співробітникам органів внутрішніх справ, матеріали стосовно яких направлено до прокуратури Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в Житомирській області, лише у жовтні працівники спецпідрозділу «Кобра» виявили в Житомирській області більш як 100 порушень чинного законодавства, з них близько 70 - правил дорожнього руху. Найнебезпечнішим порушенням є керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За таке порушення також затримувалися високопосадовці області. Так, у Бердичеві було затримано автомобіль «Тойота» під керуванням депутата обласної ради, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння; у Житомирі правоохоронці затримували у нетверезому стані директора коледжу.