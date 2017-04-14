Поліція прокоментувала інцидент з безпритульним у Харкові (відео)

Співробітники патрульної поліції не знущалися над чоловіком без певного місця проживання, а приводили до тями. Про це заявили в управлінні патрульної поліції Харкова, передає Город Х.

За їхніми даними, екіпаж копів прибув на вулицю Сумську, оскільки надійшов виклик про невідомому чоловікові, який лежав на землі.

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"У чоловіка були ознаки сильного алкогольного сп'яніння, він був непритомним. Наші співробітники привели його до тями, підняли із землі і протерли обличчя нашатирем. Потім патрульні поцікавилися, як чоловік почувається, що з ним сталося і не потрібна йому допомога. Однак той навідріз відмовився від виклику медиків та іншої допомоги. Поліцейські вручили йому пам'ятку про його права та провели профілактичну бесіду. Вручення пам'ятки було зафіксовано на камеру", - розповіли у прес-службі патрульної поліції.

Раніше очевидці опублікували відео, на якому копи нібито знущаються над безпритульним: