Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 7,955/8,075 грн

Євро пішло вниз

Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9550/8,0750 грн., ціни на російську валюту знизились – 0,2165/0,2215 грн., євро-гривня пішли вниз – 10,1930/10,3770 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2831/1,2832 дол. США (середа - 1,2977/1,2976). В середу Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією валютної пари USD/UAH з котируваннями – 7,70/7,79 грн.

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