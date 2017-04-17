Великдень-2017: у Львові відзначили обливаний понеділок (фоторепортаж)

Сьогодні, 17 квітня, у центрі Львова відбулося святкування обливаного понеділка. Вже четвертий рік поспіль для охочих обливатись водою виділяють площу перед входом до міської ратуші. Обливаний понеділок розпочався о 12.00 та тривав до 16.00.

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На площі Ринок облаштували спеціальні резервуари, які подають воду. Поливання в інші години та інших місцях центральної частини міста не дозволено, тому за порядком стежать працівники правоохоронних органів та «Муніципальна дружина», зазначають у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з поливанням, з 11.00 до 16.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсував.

За традицією, на другий день Великодня хлопці обливають водою дівчат. Вважається, що облита на обливаний понеділок дівчина швидше вийде заміж.

Порівняно із 2016 роком, цьогорічний обливаний понеділок видався скромнішим: через прохолодну погоду учасників було менше, ніж минулого року.